芯片制造商高通计划在年度员工评估后在全球范围内裁减岗位。受该决定影响的员工通知预计将于11月开始发出，Channel NewsAsia报道称，并援引了路透社查阅的一份内部备忘录。

评估后的裁员

高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙将即将启动的程序称为以绩效为重点的裁员。他表示，公司寻求强化高绩效文化，并应对员工持续未能达到预期的情况。

备忘录未说明将裁减多少个职位。路透社未能立即确定即将进行的裁员规模，高通也未立即回应路透社的置评请求。

业务优先事项

截至2025年9月，高通在全球约有5.2万名员工，其中大多数为全职员工。该公司的财年通常在9月底结束。

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该公司是最大的智能手机芯片制造商之一。今年，该公司面临消费电子产品销售下滑，而存储器价格上涨也对关键市场的需求造成压力。

高通在7月底的报告中预测，其季度利润将低于预期，并表示来自苹果产品的收入将比此前预期下降得更快。与此同时，该公司预计，到2027财年，其芯片销售的大部分将来自智能手机以外的领域，其中包括人工智能数据中心市场。

阿蒙指出，在作出决定时将考虑业务优先事项、组织需求、员工技能和专业知识。

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