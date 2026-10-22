英格兰银行和英国金融行为监管局（FCA）提议放宽2008年金融危机后为加强金融公司管理人员个人责任而出台的规定。这些变化将使约14万名金融业员工免于接受额外审查。

减少年度审查

据《卫报》报道，今后只有公司的最高层管理人员，包括首席执行官和首席财务官，仍须每年以及在调任新职位前确认符合专业胜任标准。

这些提议将大幅减少需要接受强化审查的职位数量。现行高级管理人员责任制度于2010年代中期推出，此前公众对2008年银行业危机造成的后果感到愤怒。该制度最初适用于银行，随后扩展至所有金融业公司，包括资产管理公司和对冲基金。

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新的报告规则

监管机构还提议放宽对报告较低级别员工不当行为的要求。公司将不再需要报告首次警告或对监管目的意义有限的违规行为，例如迟到或中断的通话。

相反，FCA和英格兰银行希望获得有关严重违规、最终警告和解雇的信息。最初发生的不当行为仍必须告知公司高层管理人员，包括首席执行官和首席财务官。

监管机构估计，取消“非必要负担”将在十年内为企业节省约20亿英镑。根据其估计，英格兰银行和FCA的成本将分别每年减少1150万英镑和2.29亿英镑。他们还表示，个人责任和行为的高标准将保持不变，包括对影响雇主和社会的违规行为承担责任。

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