日本最大的工会联合会Rengo公布了关于2027年年度工资谈判的新政策。该组织将加薪目标定为6%，同时最低指标仍应是至少增长5%，Channel NewsAsia报道。

谈判的新基准

代表约700万名劳动者的Rengo解释称，6%的目标旨在表明，5%的涨幅应被视为下限，而非目标水平。新基准尤其包括基本工资提高4%。

在过去几年中，该联合会呼吁争取至少5%的加薪。Rengo表示，在持续劳动力短缺的背景下，日本劳动者在过去三年中获得的平均加薪幅度超过5%。

同时，这一新指标不一定意味着工会实际诉求会显著提高。在2026年谈判轮次中，Rengo成员组织要求平均加薪5.94%，而实际平均增幅为5.01%。

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对通胀的预期

经济学家预计，2027年的最终工资协议总体将维持在约5%的水平附近。美国银行证券日本公司高级经济学家Takayasu Kudo将此与长期劳动力短缺、企业利润稳定以及劳动收入份额下降联系起来。

瑞穗研究所首席经济学家Naoki Hattori认为，约5%的涨幅可能是对劳动者和日本银行都最优的水平。他认为，更大幅度的薪酬增长可能促使企业更积极地将劳动力成本转嫁至价格中，并加剧通胀超过日本银行2%目标的风险。

Rengo还首次确定了一项中期目标：到2030年，工资应在当前水平基础上增长15%。该组织计划在12月正式批准关于2027年谈判的政策，随后各工会将提出各自的诉求。日本大型企业通常在3月作出回应。

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