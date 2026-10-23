阿联酋零售商承诺抑制基本食品价格上涨——《The National》

阿拉伯联合酋长国的零售商和生产商表示，在地区供应中断的背景下，将限制基本商品涨价，并确保货架上的产品供应。《The National》报道称，2月28日开始的与伊朗的战争，因霍尔木兹海峡事实上对商业航运关闭而造成物流受阻。

企业承担部分成本

Lulu Group International自有品牌总监沙米姆·赛努拉卜丁表示，该连锁企业在阿联酋拥有100多家销售网点，将遵守政府指引，不会上调基本食品的价格。他说，公司正在承担部分额外成本，并且为加快交付，已开始包租单独的船只，而不是与其他公司采用拼船货运。

Al Ain Farms Group主席塔雷克·阿尔-霍萨尼表示，该生产商在战争开始前就已准备了备用供应方案。这些方案包括使用富查伊拉港、与来自沙特阿拉伯和其他邻国的供应商合作，以及采用航空运输。饲料和其他生产材料的战略储备成为额外的后备资源。

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通货膨胀与价格管控

根据迪拜统计中心的数据，9月食品通胀率为8.05%，而一个月前为7.39%。投资平台eToro的分析师纳加姆·哈桑指出，消费者更常选择价格更低的超市自有品牌商品，并且每次到店的消费金额更少。

4月，阿联酋政府推出了必需品价格监测平台。该平台追踪13家大型零售商旗下525家门店中8,343种商品的价格变化。在战争初期必需品需求上升后，当局还加强了检查：前两周进行了7,000多次检查。食用油、鸡蛋、乳制品、大米、糖、禽肉、豆类、面包和小麦的价格，未经经济和旅游部及国家食品成本评估委员会批准，不得上调。

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