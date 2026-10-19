在伦敦，S&P Global表示，全球最大的科技公司可能拥有比公开报告所反映的更多与人工智能相关的义务。正如Channel NewsAsia报道并援引路透社消息所称，S&P Global数字基础设施主管马克·哈比布将此与一些融资安排联系起来：在这些安排下，超大规模云服务商实际上为大规模数据中心建设或较小AI公司的义务提供担保。

报告之外的义务

哈比布表示，除非企业自行披露这些义务，或评级机构评估可能产生这些义务的交易，否则S&P Global无法全面了解此类义务。该机构没有估计相互关联的融资安排可能为企业资产负债表增加的额外债务规模。

哈比布认为，超大规模云服务商信用评级面临的关键风险仍是，AI投资的预期回报可能无法实现。与此同时，AI基础设施供应商和neocloud领域公司的债务工具，包括获得英伟达支持的CoreWeave，近几周因市场担忧借款规模而承受越来越大的压力。

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数据中心支出

S&P Global预计，六家最大的美国超大规模云服务商——Amazon、Microsoft、Alphabet、Oracle、Meta和SpaceX——将在2025年至2030年期间投入超过7万亿美元，用于数据中心及其他与AI相关的资本投资。该机构预测，它们的自由现金流至少到明年仍将为负。

7月，S&P Global将Oracle的评级下调至BBB-，即投资级别的最低水平，理由是该公司在AI方面的支出以及通往盈利的不确定路径。哈比布还表示，目前该机构未看到市场对风险的评估与信用评级之间存在需要调整评级的重大差异。如果投资规模变得不可持续，或竞争过度加大对企业收入的压力，这一评估可能改变。

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