SAP正将其产品中使用的部分昂贵人工智能模型替换为更便宜的替代方案。该公司预计，这将在未来两年内带来超过20亿欧元的效率提升收益，Channel NewsAsia报道，援引路透社消息。

替换模型

SAP首席财务官多米尼克·阿萨姆对路透社表示，该公司已从其产品中移除了一些最昂贵的AI模型，其中包括一款用于咨询的内部助手。在工作质量仍保持在所需水平的任务中，这些模型被成本更低的解决方案所取代。

SAP使用了来自OpenAI、Anthropic和Google等供应商的70多种人工智能模型。阿萨姆表示，公司越来越倾向于选择能够按照所需标准完成任务的最便宜模型。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

成本与客户要求

SAP表示，其目标是在技术使用规模扩大时保持健康的盈利能力，而不是绝对削减AI支出。随着此类工具的普及，预计该公司在人工智能上的总体支出仍将增长。

与许多AI供应商不同，SAP向客户收取的是已完成任务的费用，而不是生成回答所使用的计算资源费用。模型运行成本降低可能改善公司的盈利能力。与此同时，政府机构和受监管行业的企业正日益对模型来源提出要求，而欧洲客户也更频繁地要求本地解决方案。

关注我们在