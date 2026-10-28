沙特Bahri季度净利润增至13.6亿美元——OilPrice

沙特航运公司Bahri公布第三季度净利润为13.6亿美元，即51亿沙特里亚尔。这是2025年同期1.37亿美元，即5.13亿里亚尔的十倍，OilPrice报道。

与第二季度相比，Bahri的净利润增长了85%。该公司将这一业绩主要归因于Bahri Oil部门的表现、运营活动增加以及全球运费上涨。

Bahri Oil收入增长

与一年前同一季度相比，Bahri Oil部门第三季度收入增加了32亿美元，即120亿里亚尔。与上一季度相比，该业务收入增加了23亿美元，即86亿里亚尔。

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Bahri的油轮运输了沙特出口石油的大部分。该公司表示，其所有业务部门的收入均有所增长，但Bahri Oil表现最佳。

运输费率

Bahri总收入同比增长超过500%，达到39亿美元，即148亿里亚尔。第二季度，该指标为17亿美元，即63亿里亚尔。

据该媒体报道，第三季度末霍尔木兹海峡航运持续受扰，将油轮运费推升至创纪录水平。阿曼湾的船对船石油转运使大型油轮滞留数周，限制了它们在其他关键航线上的可用性，其中包括美国墨西哥湾沿岸与亚洲之间的航线。

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