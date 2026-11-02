英国金融科技公司Sends通过与银联国际建立战略合作伙伴关系，正在扩展其国际支付基础设施。 此次合作将推动支付卡发行和收单业务的发展，这将使欧洲企业能够更高效地服务亚洲客户，同时也为用户提供更多国际支付选择。

此次合作是Sends国际发展进程中的重要里程碑，该公司于2026年入选了行业权威榜单“Payments Power 50”。 该公司正持续扩展其金融服务生态系统，将支付、外汇交易、账户及企业工具整合到统一的数字基础设施中。

Sends与银联将如何简化国际支付

Sends与银联国际的合作涵盖两大核心领域——支付卡发行及客户支付受理。

第一方面涉及开发银联卡产品，这将使Sends用户能够通过国际支付系统网络进行结算。

第二个领域涉及收单业务。相关解决方案上线后，使用 Sends 金融基础设施的企业将能够受理银联卡支付。这对向亚洲国家买家销售商品和服务的公司而言尤为重要。

由此，Sends正在构建一种集国际支付发卡与收单功能于一体的双向支付模式。

Sends首席执行官阿廖娜·舍夫佐娃强调，国际金融交易正变得越来越普遍，但客户期望支付服务尽可能简单便捷。 她表示，与银联国际的合作将有助于将全球支付能力与便捷的数字基础设施相结合。

Sends为欧洲企业带来了哪些机遇

此次合作的主要发展方向之一，是拓展欧洲企业家进入亚洲市场的渠道。

对于网店而言，支持银联支付将意味着与海外买家结算更加便捷。具体来说，客户可以使用习惯的支付工具，而商家则能减少因支付方式受限导致的未完成交易。

旅游业依然是一个前景广阔的领域。英国及其他欧洲国家的酒店、旅行社、餐厅和高端服务公司将获得一项服务国际客户的额外工具。

此次合作带来的优势还将惠及在多个国家同时开展业务的创业者。国际银行卡产品的开发将简化日常商业结算，并便利海外金融服务的使用。

与此同时，银联的全球布局不仅为与中国开展合作创造了机遇，也为进军其他亚洲市场提供了契机——在这些市场中，银联已拥有发达的收单网络。

Sends整合了国际支付与金融服务

与银联国际扩大合作是Sends构建综合金融生态系统长期战略的一部分。

该公司已为个人和企业客户开发了一系列解决方案。其中包括个人及企业账户、国际汇款、外汇交易、支付卡、收单服务以及支付工具。

这种模式使企业主能够使用相互关联的金融服务，而无需向多家独立服务提供商寻求帮助。

Sends 特别关注金融流程的数字化。该公司正在开发用于在英国开设企业账户的工具，并推出额外服务，特别是可通过移动应用程序使用的旅游 eSIM。

据阿廖娜·舍夫佐娃介绍，Sends的主要任务不仅是增加金融产品的数量，更是构建一套基础设施，使国际交易更加清晰、透明，并为业务扩展提供便利。

Sends如何保障国际交易的安全性

随着国际支付规模的扩大，金融安全与风险控制的重要性日益凸显。

Sends在英国运营，受英国金融行为监管局（FCA）的监管。该公司实施客户尽职调查（KYC）和反洗钱（AML）程序。

卡片余额管理机制提供了额外的控制层级。特别是，独立的支付卡余额功能允许用户设置消费限额，并在卡片数据遭泄露时降低潜在风险。

统一支付基础设施的建设还为交易分析、及时发现异常活动以及防范欺诈交易创造了条件。

为了方便管理财务、进行国际汇款和监控支付，用户可以将Sends移动应用程序下载到智能手机上：Android用户可在Google Play下载，iPhone用户可在App Store下载。

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