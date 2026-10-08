Sends 在 2026 年 Pay360 奖项颁奖典礼上表彰了金融行业的领军人物，并颁发了“最佳金融犯罪预防举措”奖项

Sends是一家为个人和企业提供数字支付解决方案的英国金融科技公司，该公司参加了10月7日在伦敦举行的2026年Pay360 Awards颁奖典礼。 此次活动汇聚了行业内的领军企业、创新者和专家，成为英国支付行业本年度的关键盛事之一。

阿廖娜·舍夫佐娃出席2026年Pay360 Awards颁奖典礼

当晚，支付行业的代表们齐聚一堂，共同表彰杰出成就、技术创新以及正在塑造金融服务未来的企業。颁奖典礼共设21个奖项类别，入围名单中包含超过90家机构。

在颁奖典礼上，Sends有幸获邀为“最佳金融犯罪预防倡议”（Best Financial Crime Prevention Initiative）奖项颁发奖项。 该奖项旨在表彰那些开发出有效解决方案、帮助金融机构预防、发现和打击金融犯罪的企业。

该奖项最终由FNA公司摘得，其因在金融服务领域推动反金融犯罪工具发展所作的贡献而受到表彰。

“防范金融犯罪是我们作为支付行业代表所肩负的最重要责任之一。随着技术的发展，风险也在不断变化，因此要有效应对这些风险，就需要持续的创新与合作。 在Sends，我们深知在支付流程的每个环节中维护信任至关重要。能亲自颁发这一奖项，并表彰那些致力于提升金融服务安全性的工作，对我而言是莫大的荣幸。 “祝贺FNA获得这一实至名归的认可，”Sends首席执行官阿廖娜·舍夫佐娃表示。

除了颁奖典礼外，此次活动还提供了一个与现有合作伙伴会面、巩固业务关系，并结识来自金融科技和支付领域潜在新合作伙伴的机会。

“像Pay360 Awards这样的活动再次提醒我们，每项技术和商业解决方案背后，都有着建立关系、交流思想并为共同目标而努力的人们。 很高兴能再次与我们的合作伙伴相聚，结识行业内的新同仁，并表彰那些推动我们行业向前发展的企业的成就，”阿廖娜·舍夫佐娃补充道。

值得一提的是，Sends近期宣布与银联国际（UnionPay International）展开全球合作，进一步拓展了其在支付卡发卡和收单领域的支付能力。

该公司还通过整合旅游eSIM服务，扩展了其应用程序的功能，使客户能够直接通过Sends应用程序在海外保持联系。

9月，Sends还面向企业客户推出了秋季特别优惠，持续支持并发展其商业社区。

关于 Sends

Sends 是一家英国金融科技公司，为个人和企业提供数字金融服务。 其解决方案包括个人和企业支付账户、国际汇款、货币兑换、支付卡以及面向企业的收款服务。

通过持续的产品开发和战略合作，Sends致力于简化日常金融操作，并支持在国际市场上运营的企业。

更多详情请访问 sends.co 网站。

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