2026年，乌克兰每公顷土地的平均价格上涨至近7.1万格里夫纳

2026年，乌克兰每公顷农用地的平均价格达到近7.1万格里夫纳。 与此同时，在2021至2025年间持续增长之后，2026年转让地块的数量及其总面积停止了增长。

尽管如此，土地市场的活跃度依然很高。

乌克兰农业政策与粮食部长塔拉斯·维索茨基透露了这一消息。

自乌克兰取消对特定类别农业用地销售的禁令以来，已有超过40.5万块土地被转让，总面积近120万公顷。

自2021年7月1日起，根据买卖合同转让的土地地块数量如下：

2021年——27,696块地，总面积10.03万公顷；

2022年——23 122块，面积6.92万公顷；

2023年——40,850块地，总面积11.41万公顷；

2024年——106 669块，总面积320.7千公顷；

2025年——121 284块地，总面积356.5千公顷。

2026年，共转让85,852块土地，总面积为233,045.1公顷。每公顷的平均价格为70,199格里夫纳，即1,590美元。

法人实体购置了32,968块地块，总面积为90,100.4公顷。该细分市场的每公顷平均价格达到92,862格里夫纳，即2,103美元。

自然人共购得52 393块地块，总面积为142 944,7公顷。每公顷的平均价格为55 914格里夫纳，即1 266美元。

土地转让面积最大的地区分别是波尔塔瓦州——2.32万公顷、敖德萨州——2.28万公顷、 基洛夫格勒州——1.88万公顷、文尼察州——1.82万公顷以及切尔尼戈夫州——1.74万公顷。

每公顷平均价格最高的是伊万诺-弗兰科夫斯克州——145 275格里夫纳， 利沃夫州——133 783格里夫纳，特尔诺皮尔州——117 243格里夫纳，文尼察州——102 551格里夫纳以及波尔塔瓦州——100 052格里夫纳。

来源：农业部

10月30日乌克兰燃油价格：汽车用燃气价格上涨。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

关注我们在