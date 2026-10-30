阿联酋沙迦酋长国计划将豪尔费坎港的年度集装箱处理能力从约350万个提高至500万个，长期目标则是1000万个。沙迦政府关系部主席谢赫法希姆·本·苏丹·卡西米在接受《The National》采访时表示。

该港口位于霍尔木兹海峡之外，在该地区出现中断的背景下，作为向阿联酋供应货物的替代路线而受到更多关注。卡西米表示，未来的铁路连接将增强该港口的重要性，投资者也日益关注其周边物流基础设施的发展。

铁路与物流

酋长国当局正在努力为物流项目提供土地、基础设施和投资机会。卡西米还强调了沙迦的地理位置：它是唯一与阿联酋其余六个酋长国全部接壤的酋长国。

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铁路网络的发展被视为更广泛交通系统升级的一部分。沙迦大学城附近的一座车站计划于2027年3月30日启用。该地区教育机构约有4.5万名学生就读。卡西米表示希望，Etihad Rail客运服务将成为他们在酋长国之间出行的理想选择，这也可能缓解道路拥堵。

机场扩建

与此同时，沙迦也在发展机场：预计其年度旅客吞吐能力将在2027年提高至约2500万人次。卡西米表示，航程更远的Air Arabia飞机将使该航空公司能够服务此前不在其航线网络内的目的地。

他还表示，Air Arabia计划在年底前开通飞往伦敦盖特威克机场的航班。卡西米认为，对铁路、公路、港口和航空基础设施的投资将改变该酋长国的城市空间。

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