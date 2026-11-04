在线零售商Shein宣布，计划投资5亿欧元，即5.62亿美元，扩建其位于波兰弗罗茨瓦夫附近的欧洲物流枢纽。该公司旨在加快商品配送并提高在欧洲的运营灵活性，Channel NewsAsia报道。

扩建弗罗茨瓦夫附近的枢纽

Shein全球公共事务负责人伦纳德·林表示，这项投资将帮助该公司在欧洲建立更高效、更灵活且更具韧性的运营体系。

Shein表示，到2026年底，在该设施大规模扩建后，当地员工总数将超过1万人，自主机器人数量将达到6500台。该公司还表示，部分市场的消费者将在48小时内收到储存在波兰设施内的商品。

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欧盟对低价包裹征收费用

Shein以及中国在线平台Temu和AliExpress正在适应欧盟实施的包裹收费措施。7月，欧盟对价值低于150欧元的货件设定3欧元费用，并解释称此举旨在打击欧盟认为来自在线零售商的不公平竞争。自11月1日起，该费用又提高了2欧元。

Shein在欧洲的销售额第二季度大幅下降，据消息来源称，这促使该公司的净利润下降了67%。

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