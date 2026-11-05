在日本，做空者卡森·布洛克表示，他预计电机制造商Nidec的会计丑闻将带来进一步后果。据《日本时报》报道，该公司自去年以来一直处于丑闻中心，并且由于未能获得其财务报表的审计意见，可能被东京证券交易所摘牌。

对调查范围的质疑

布洛克此前曾押注Nidec股价下跌。他认为，对该公司做法的调查没有充分覆盖这样一段时期：其基金Muddy Waters Capital早在2016年就曾指出激进的会计做法、可疑交易以及公司治理问题。

布洛克表示，调查遗漏了问题显而易见的数年时间，因此Nidec困难的规模可能仍不为人所知。Nidec的一名代表拒绝置评。

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减记与股价下跌

Nidec在截至3月31日的年度内计入了6320亿日元、约合40亿美元的减记。这发生在外部调查结果公布之后。该调查在形式上涵盖从2020财年到2025财年第一季度的期间。公司在一份声明中表示，如有必要，也分析了更早的期间。

调查发现，Nidec部分子公司存在大规模欺诈行为。该公司股票的交易价格接近十年来最低水平：自东京证券交易所在2025年10月将其置于特别监管之下以来，其价值已下跌超过30%。

对公司治理的批评

布洛克表示，这起丑闻表明日本公司治理改革存在局限性。在他看来，部分日本公司的不透明性使发现违规行为成为可能，但避免冲突的企业文化令维权做空者的工作更加困难。自2019年押注反对生物制药公司PeptiDream以来，Muddy Waters未再发布有关日本公司空头头寸的报告。

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