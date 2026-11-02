11月2日，孟加拉国服装厂在前一天因工人要求提高最低月薪的抗议而大规模停工并出现生产中断后恢复运营。与此同时，制造商担心会再次发生骚乱，Channel NewsAsia报道。

工人的诉求

服装业工人要求将最低月薪从12,500塔卡提高至30,000塔卡，约合240美元。该消息来源称，这些诉求与生活成本上升和持续通胀有关。

周日，政府成立了一个由六名成员组成的最低工资委员会，以审议工人的诉求，但这并未阻止抗议活动。工人在数个工业区封锁道路，首都达卡的警方则使用催泪瓦斯和高压水炮驱散抗议者。

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出口风险

孟加拉国服装制造商和出口商协会表示，数个城市的示威活动扰乱了529家工厂的运营，影响近100万名工人。协会主席马哈茂德·哈桑·汗呼吁允许委员会继续审查工资问题。他还表示，如果再次发生抗议并导致企业被迫关闭，该行业可能实施“无工作，无报酬”的规定。

服装业贡献了孟加拉国超过80%的出口收入，雇用约400万人，其对该国国内生产总值的贡献约为10%。达卡大学经济学家塞利姆·赖汉警告称，大幅提高工资可能增加生产成本、减少出口商利润，并削弱其价格竞争力。

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