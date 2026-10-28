新加坡航空在新加坡签署协议，将在三年内向Aether Beacon采购最多4800吨可持续航空燃料。预计将于2028年开始交付。该燃料将在Aether Fuels正在普劳布孔岛开发的Project Beacon设施生产，据亚洲新闻台报道。

利用废气生产燃料

生产将采用将含碳废弃原料，包括生物甲烷和工业废气，转化为航空燃料的技术。两家公司表示，这一方法是加氢处理酯和脂肪酸技术的替代方案，后者依赖于更为有限的脂质类原料。

Aether Fuels此前表示，与传统喷气燃料相比，这种生产方式可将温室气体排放减少70%以上。新加坡航空将成为首家购买来自Project Beacon的可持续航空燃料的航空公司，也将首次购买采用该技术生产的燃料。

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生产计划

Aether Fuels和能源及化学解决方案供应商Aster于2025年11月宣布计划建设Project Beacon。当时，两家公司表示，该设施每年将生产最多2000吨燃料，并将于2028年开始商业运营。

Aether Fuels还计划在2031年前启用其首座大型商业工厂，其产能至少将是Beacon的十倍。新加坡航空及其廉价航空子公司酷航的目标是，到2030年使可持续航空燃料占其燃料总需求的5%。2024年，两家航空公司均表示，已采购1000吨由Neste在新加坡生产的此类燃料。

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