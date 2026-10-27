新加坡将设立新的东盟劳工统计办公室，负责协调该组织成员国商定的项目和工作。这项倡议旨在加强区域内关于工作岗位和职业技能的数据交换。新加坡人力部于2026年10月27日宣布设立该办公室，Channel NewsAsia报道。

同日，东盟劳工统计学家网络正式启动。正准备于2027年担任东盟轮值主席国的新加坡，将协调该网络至2030年。由新加坡提出的这一伙伴关系旨在帮助本地区国家更早发现劳动力市场变化，并更有效地作出应对。

劳动力市场变化数据

该网络旨在帮助东盟国家评估人工智能、绿色转型、数字就业以及通过平台服务开展的工作所带来的影响。后者尤其包括配送和私家车载客运输。

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新加坡人力部常任秘书长斯坦利·洛表示，没有任何一个国家能够独自形成对快速变化的工作世界如何影响就业、技能和劳动者的理解。东盟劳动力市场知识门户也将启动，各国可在该门户交换研究成果、方法论和经验，以制定以数据为基础的政策。

人工智能与绿色工作岗位

该网络内已在开发分析在线职位空缺的项目。这些项目旨在识别可能尚未被纳入现行分类的新兴职业，其中包括人工智能治理分析师和智能体人工智能工程师。另一项目计划建立人工智能影响指数，以评估该技术如何改变不同职业中的任务执行方式。

10月27日发布的东盟绿色工作岗位报告显示，“绿色潜力”占该地区全部就业的22.3%。这指的是在获得适当培训和装备后，可以以环境可持续方式完成的工作。同时，这一潜力中作为“绿色就业”实现的比例不足6%。报告建议将该指标用于人力资源政策规划和技能发展。

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