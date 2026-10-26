美国媒体公司Skydance向部分员工提供了一次性自愿离职补偿金，旨在于收购Warner Bros Discovery后削减成本。据Channel NewsAsia报道，消息援引了路透社查阅的一份备忘录。

员工条件

首席执行官大卫·埃里森和联席首席执行官伊农·克雷兹在备忘录中表示，在合并团队的过程中，公司认识到并非所有员工都可能将自己的未来与Skydance联系在一起。符合该计划标准的员工将被告知其条款，并获得时间决定是否接受一次性提议。

公司还将转为每周五天到办公室工作。自年初以来，Skydance股价已下跌约三分之一。

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公司债务与战略

10月初，Paramount Skydance以1100亿美元完成了对Warner Bros Discovery的收购。合并后的公司更名为Skydance。根据两家公司截至去年年底的年度报告，其员工人数可能约为5.3万人。

预计Skydance将拥有约800亿美元债务。这加大了管理层在发展流媒体业务、维持有线电视频道现金流以及改善电影票房表现方面的压力。该公司将于11月9日公布第三季度财务业绩。

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