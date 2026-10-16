SoftBank Group正考虑收购美国安保服务提供商Allied Universal，这笔交易对该公司的估值可能约为180亿美元。Channel NewsAsia报道称，消息援引自彭博新闻社。

初步谈判

据彭博社报道，讨论仍处于早期阶段，尚未就潜在交易作出最终决定，包括交易价格。SoftBank拒绝对该报道发表评论，而Allied Universal未立即回应路透社的置评请求。

Allied Universal为企业、场所和大型活动提供安保人员。该公司也在扩大其在数据中心领域的业务布局，支持数据中心的建设和运营。

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用于安保领域的机器人

这项潜在收购可能符合SoftBank创始人孙正义对人工智能日益重视的方向。据彭博社报道，他正在探索在不同行业使用人工智能支持的机器人，并寻求加强这项技术的基础设施。

彭博社的消息人士还表示，SoftBank未来可能会用机器人替代Allied Universal的部分安保人员。与此同时，他们称，在安保领域使用人形工作人员将需要更多时间。

10月，SoftBank完成了对OpenAI计划中300亿美元投资的最后阶段，进一步加强了其对这家人工智能公司的参与。

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