在日本，科技投资集团SoftBank进行了创纪录的110亿美元高收益债券发行，向投资者提供最高9.75%的年利率。这加大了该公司创始人兼首席执行官孙正义的压力，他正在大规模押注人工智能。

据Channel NewsAsia报道，SoftBank此前出售了英伟达和T-Mobile US的股票以资助投资。如今，该公司通过举债来避免出售其认为将进一步升值的资产。

对OpenAI的投资

管理愿景基金的SoftBank Investment Advisers首席执行官亚历克斯·克拉维尔表示，借款能够保留这类资产。他表示，SoftBank不仅将OpenAI视为一项金融投资，也将其视为合作伙伴，与其合作可能创造战略价值。

SoftBank对ChatGPT开发商OpenAI的支持规模达到646亿美元。继SoftBank成功投资阿里巴巴和芯片开发商Arm之后，OpenAI已成为孙正义新战略的核心投资。Arm在2023年上市后，其估值增长了五倍。

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市场风险

SoftBank于2034年到期的债券票面利率为9.75%，是该集团历史上最高水平。相比之下，Alphabet于8月为2033年到期的债券提供了5.2%的利率。

SoftBank股价已较6月创下的8632日元纪录高位下跌38%。与此同时，信用违约掉期利差上涨了24%；该指标反映为债务违约或其他信用事件投保的成本。分析人士将更高的债券收益率与投资者对风险的评估，以及SoftBank投资组合中大型头寸的高度集中联系起来。

MST Financial分析师戴维·吉布森将SoftBank目前的战略比作在轮盘赌中两个选项之间作出选择。在评论SoftBank可能推动上市的数据中心公司SB Energy或达500亿美元的估值时，他还指出，该公司正试图利用围绕人工智能相关业务的热潮。

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