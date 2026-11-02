在加利福尼亚州，谷歌联合创始人谢尔盖·布林向政治组织Building a Better California捐赠了1.02亿美元。该组织是在反对Proposition 40的运动背景下成立的，Proposition 40是一项针对亿万富翁财富征收一次性税款的倡议。据《财富》报道，该组织已从科技行业、风险投资以及其他企业家代表处筹集了数亿美元，并且支持的不仅是反对这一税种。

三项倡议的支出

截至10月20日，Building a Better California已花费超过3.04亿美元，用于反对Proposition 40以及推动Proposition 41和Proposition 42。据Capital & Main报道，约1.185亿美元被用于反对Proposition 40，另有1.86亿美元用于支持另外两项提案。

Proposition 41规定，禁止新税种豁免于公共支出限制，并对由专项税资助的项目实施审计。Proposition 42将禁止追溯征税。根据加利福尼亚州立法分析办公室的评估，即使Proposition 40获得多数选民支持，只要两项替代倡议中的一项获得更多“赞成”票，财富税也可能被阻止。

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亿万富翁财富税

Proposition 40将于11月3日进行投票。该提案规定，若个人和某些信托截至2026年1月1日为加利福尼亚州居民，其价值超过10亿美元的资产将被一次性征收5%的税。建议将90%的税收收入用于医疗保健，其余用于教育和食品援助。立法分析办公室预测，这项税收可能在数年内带来数百亿美元收入。

据彭博社数据，布林的财富估计为2310亿美元。今年1月，他以最初2000万美元的投入成立了Building a Better California，到8月其捐款总额增至1.02亿美元。该组织的其他大额捐助者包括凯鹏华盈董事长约翰·多尔、谷歌前首席执行官埃里克·施密特、Stripe首席执行官帕特里克·科利森以及红杉资本前合伙人迈克尔·莫里茨。

该组织还支持Proposition 1、3、37、41和42。此外，它为涉及加利福尼亚州项目环境审查程序的Proposition 45拨款1000万美元，并为Proposition 37拨款600万美元；后者规定设立250亿美元的购房者贷款基金。

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