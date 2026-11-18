俄罗斯对食品工业企业的袭击并未导致国内市场出现葵花籽油短缺。产品出口仍在继续，预计乌克兰境内不会出现葵花籽油短缺。

乌克兰农业政策与食品部长塔拉斯·维索茨基通报了这一情况。

维索茨基表示，由于安全风险以及需要修复受损设备，部分油料提取厂已暂时停产。这是出于保护员工为首要目的而采取的被迫措施。

与此同时，该行业的形势仍处于可控状态。乌克兰拥有足够的生产能力来加工葵花籽收成，且食用油储备足以满足国内需求。

产品出口也按预期规模持续进行。仅11月上半月，乌克兰就向海外市场供应了23万吨葵花籽油。

该部正与相关行业协会及市场参与者共同持续监测俄罗斯袭击对生产和出口的影响。计划在一个月内对局势进行分析后，对该行业可能遭受的损失及后果作出更全面的评估。

据维索茨基称，首要任务是确保该行业稳定运行，满足乌克兰市场的需求，并保持该国的出口潜力。

在俄罗斯袭击加工厂后，基辅超市的食用油价格是多少？

11月16日，俄罗斯占领军对第聂伯市发动了袭击。据当地媒体报道，生产葵花籽油的“奥莱纳”工厂可能遭到袭击。现场视频显示，现场烟雾缭绕，并发生火灾。

在尼古拉耶夫州班杜尔卡村，一架俄罗斯无人机击中了班杜尔卡榨油厂。此次袭击导致四个葵花籽油储罐受损，其中一个被完全摧毁。 泄漏导致超过3500平方米的土地受到污染，但目前尚未发现油液直接流入黑塔什利克河。

在敖德萨州，俄罗斯的袭击还损坏了Kernel公司负责葵花籽油转运的码头。此次袭击导致约2.5万吨成品被毁。

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