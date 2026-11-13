据透露，2026年11月13日乌克兰各加油站的燃油价格如下

乌克兰加油站连锁企业更新了汽油、柴油和汽车液化气的价格标签。A-95汽油的平均每升价格为88.34格里夫纳，柴油为104.07格里夫纳。

乌克兰加油站连锁企业已更新燃油价格。其中，Socar连锁的各类燃油均下调了1格里夫纳/升，而汽车燃气则上涨了1格里夫纳/升。 在“BRSM-Nafta”加油站网络中，柴油价格每升下降了1格里夫纳。

在KLO加油站网络中，A-95、A-92汽油和柴油价格均下降了1格里夫纳/升，而A-95+和DP+的价格则下降了1.5格里夫纳/升。

在奥科（Okko）和索卡（Socar）加油站网络中，其汽车用天然气价格在所列加油站中最为昂贵，售价为63.90格里夫纳/升。

目前，Socar提供的A-95汽油价格最高，为每升91.90格里夫纳。普通柴油的最高价格出现在Socar，为每升106格里夫纳，而优质柴油的价格为每升109格里夫纳。

此前，乌克兰国家银行解释了该国通胀率为何加速升至11%。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价格平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售这种蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜的价格也大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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