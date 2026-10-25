肯尼亚高等法院允许奥地利智能卡制造商Austria Card执行一项仲裁裁决，向肯尼亚科技和印刷公司Pesa Print追偿316万欧元。该争议源于一份为肯尼亚国家运输和安全局（NTSA）电子驾驶执照项目供应500万张聚碳酸酯卡的合同，Nation Kenya报道。

合同与仲裁

双方于2017年5月12日签订协议。Austria Card应为第二代驾驶执照供应500万张卡。该奥地利公司称，Pesa Print未购买约定数量的产品，未支付逾期账单，未遵守排他性条款及合同履约担保义务。

Pesa Print则称，这些卡不符合合同的技术规格，并要求返还其已支付的663,617欧元。仲裁员Phillip Bliss Aliker于2021年10月7日认定Pesa Print为违反协议的一方，并驳回其反诉。随后发布了一份更正备忘录。

仲裁裁决Austria Card获得19,397.94欧元的逾期账款、589,434.12欧元的赔偿金，用于补偿为一份已取消的50万张卡订单采购的原材料，以及410万张卡所对应的2,355,450欧元利润损失。该裁决还规定了利息、159,809欧元法律费用和42,073欧元仲裁费用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

法院立场

2021年12月，Pesa Print向法院申请撤销该仲裁裁决。该公司援引所谓违反肯尼亚公共政策、Austria Card不当得利以及仲裁员存在偏见等理由。Pesa Print董事David Njane还称，仲裁员错误适用了卡片规格，未考虑获批准的样本，并高估了利润损失金额。

Austria Card坚持认为，肯尼亚法院无权撤销该裁决，因为仲裁的法定地点是伦敦。法官Francis Gikonyo同意这一论点：合同规定供应事项适用肯尼亚法律，但争议应根据伦敦国际仲裁院规则审理，而仲裁程序受英国法律管辖。

法院也未发现有理由拒绝在肯尼亚执行该裁决。法院指出，Pesa Print既未证明仲裁裁决与该国宪法或法律相冲突，也未证明仲裁员存在实际或明显的偏见。Pesa Print的申请被驳回，诉讼费用由该公司承担；Austria Card关于执行仲裁裁决的申请则获准。

NTSA项目背景

肯尼亚国家财政部对NTSA 2022至2023年度账目的审计指出，由National Bank of Kenya牵头的财团于2017年3月签订了一份价值20.3亿肯尼亚先令的合同，用于供应500万张智能卡。截至2023年6月，约400万张卡已交付，但仅印制了148万张，另有超过256万张仍存放在NTSA仓库中。

关注我们在