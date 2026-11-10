关于莫尔申斯卡公司资产国有化的诉讼即将结束

11月9日，最高反腐败法院再次推迟了关于IDS Ukraine集团资产国有化案的庭审，该集团旗下拥有“莫尔申斯卡”和“米尔戈罗德斯卡”两家矿泉水生产商。

与此同时，这场持续了两年多的审理已接近尾声：法官们只需再举行几场听证会即可。

裁决作出后，该公司所有权结构中受制裁人员的股份将移交国家财产基金，以供后续私有化。

与此同时，ARMA正准备与竞标胜出者——“Prioritas”法律事务所有限责任公司——签订被扣押资产管理协议。然而，在协议签署过程中出现了程序性问题。

具体而言，由“Gold Price”公司于2026年3月6日编制的资产评估报告有效期为六个月，至9月6日止。 而确定管理人的拍卖会于9月7日举行，即在评估报告有效期届满之后。

此外，资产价值存在显著差异：据“Gold Price”评估，其价值约为50亿格里夫纳，而最高反腐败委员会（VAKS）的文件中则显示约为80亿格里夫纳。 这30亿格里夫纳的差异可能会影响银行担保额的计算以及未来管理人的财务义务。

ARMA已为IDS Ukraine选定管理人：莫尔申斯基银行的资产将由一家律师事务所负责管理。

此前，ARMA曾否决了“莫尔申斯卡”管理权竞标的获胜方。

9月29日，第聂伯罗彼得罗夫斯克地区行政法院暂时禁止资产追索与管理署（ARMA）与“莫尔申斯卡”矿泉水生产商IDS Ukraine公司签订资产管理合同， 与“普里奥里塔斯”法律事务所有限责任公司签订资产管理合同。

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