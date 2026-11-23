2026年11月16日至20日，全球股市经历了自新冠疫情暴发以来表现最差的一周。 MSCI全球股票指数下跌8.1%，美国标普500指数暴跌8.6%，科技股为主的纳斯达克综合指数则下跌约10%。 受冲击最严重的包括芯片制造商、人工智能领域公司以及亚洲股市。总体而言，自8月份创下历史高点以来，全球股市市值已蒸发近9万亿美元。

引发抛售的原因包括对科技公司估值过高、人工智能领域巨额投资以及美国利率进一步上调的担忧。 即便是英伟达（Nvidia）强劲的财报以及Anthropic创纪录的首次公开募股（IPO），也未能重振投资者的信心。

跌势迅速蔓延至科技板块之外。 工业企业、银行、能源公司的股价纷纷下跌，黄金和工业金属价格也随之下跌。美国标普500指数和道琼斯指数已进入回调阶段，较历史高点下跌超过10%。

UA.News将深入分析：全球最大企业损失了多少资金？投资者为何开始大规模抛售股票？哪些国家受此次暴跌影响最大？当前局势是否会重演2008年或2020年的金融危机？

11月16日至20日全球股市发生了什么

11月的暴跌是10月美国股市开始的抛售潮的延续。在科技股经历长期上涨后，投资者开始重新评估对人工智能收益的预期。

起初，半导体制造商和数据中心运营商遭受了最大损失。随后，抛售波及更广泛的市场，并于11月20日演变为2026年最糟糕的交易日之一。

据路透社报道，美国标普500指数连续七个交易日下跌——这是自2020年疫情爆发以来的最长连跌纪录。 截至11月20日收盘，该指数较10月6日创下的历史高点已下跌11.6%。

11月16日至20日期间，在主要美国股指中，追踪半导体制造商股票的PHLX半导体指数跌幅最大。在五个交易日内，该指数下跌了17.13%。 科技股为主的纳斯达克100指数下跌10.43%，纳斯达克综合指数下跌10.02%。

11月20日（周五）的情况尤为典型。仅在单个交易日，纳斯达克综合指数就下跌了5.28%，标普500指数下跌3.7%，道琼斯指数下跌1.93%。 PHLX半导体指数暴跌近10.7%。

纳斯达克指数的跌幅创下自2020年3月以来单周最大跌幅。 与此同时，对于标普500指数和道琼斯指数而言，此前最糟糕的时期仍是2025年4月，当时市场对美国大规模进口关税作出了剧烈反应。

因此，尽管并非所有股指都创下了自2020年以来的最差表现，但此次暴跌确实刷新了多项多年来的负纪录。

英伟达、微软、苹果等科技巨头损失了多少

受损最严重的正是那些因人工智能发展而股价在过去几年中飙升的公司。投资者曾向图形处理器制造商、云平台以及构建神经网络训练和运行基础设施的企业投入了数十亿美元。

在美国大型科技公司中，英伟达（Nvidia）的跌幅居首。其股价一周内下跌22.92%，仅11月20日单日就下跌约14%。这是该公司多年来遭遇的最严重周度暴跌之一。

美光科技（Micron Technology）的股价在五个交易日后跌幅更为剧烈，下跌了23.62%。处理器制造商AMD的市值缩水20.54%，博通（Broadcom）则下跌12.28%。

在大型科技企业中，Meta股价当周下跌12.6%，特斯拉下跌11.38%，谷歌母公司Alphabet下跌10.31%。 微软下跌7.51%，亚马逊下跌7.44%。

苹果表现相对稳健，其股价下跌了3.85%。然而，即便如此，这也意味着该公司市值大幅缩水。

半导体行业正是导致市场暴跌的主要原因之一。此前，投资者曾预期对人工智能设备的需求将持续快速增长。 但人们越来越频繁地质疑：科技公司能否收回在数据中心和计算基础设施上投入的数百亿美元？

仅在约六周内，英伟达的市值就缩水了约2万亿美元。这并非指该公司直接的现金损失，而是指其股票总市值的缩水。

与此同时，此次下跌不仅波及设备制造商。 在自身AI基础设施上投入巨资的Meta股价一周内下跌12.6%，Alphabet下跌10.3%，微软下跌7.5%，亚马逊下跌7.4%。

为何就连英伟达的亮眼业绩和Anthropic的IPO也未能阻止股价下跌

本周发生了两件备受投资者关注的事件：英伟达发布季度财报以及Anthropic登陆股市。

英伟达公布了强劲的财报，证实了市场对计算设备的高需求。然而，积极的财报并未改变整体交易走势。 投资者越来越关注的不是这家芯片制造商的当前收益，而是整个AI市场的未来增长前景。

美国证券交易委员会（SEC）正在对英伟达的会计核算展开调查的消息，给该公司带来了额外的打击。这一消息加剧了11月20日其股票的抛售潮。

与此同时，11月19日，AI模型Claude的开发者Anthropic正式上市。该公司完成了有史以来规模最大的首次公开募股之一。 发行价为每股83美元，首日交易收盘上涨17.1%。然而，次日Anthropic股价便下跌了约9%。 此次IPO本可能成为市场对AI公司兴趣回升的信号，却未能扭转局面。

原因在于，投资者开始以不同的视角评估科技行业的商业模式。如果公司成本增长过快，收入增长已无法保证股价上涨。

训练现代AI模型需要数千台高性能处理器、大型数据中心、电力以及冷却系统。 大规模建设此类基础设施需要持续的资本投入，而这些投资的回收期仍是市场关注的主要问题之一。

股市暴跌如何波及欧洲和亚洲

此次暴跌不仅限于美国股市。到本周末，几乎所有主要金融区域都出现了股价暴跌。 亚洲的形势最为严峻，全球最大的微芯片制造商和科技行业零部件供应商均位于该地区。

台湾股市当周跌幅约17%。据路透社报道，这是台湾股市自1990年以来最大的单周跌幅。

如此强烈的市场反应，源于半导体产业对该国经济的重要性。 台湾制造商，尤其是台积电（TSMC），在全球智能手机、电脑、服务器和人工智能系统处理器供应链中发挥着核心作用。

当投资者开始对人工智能领域的后续投资步伐产生疑虑时，整个行业——包括芯片制造商、设备和零部件供应商——都受到了影响。

日本日经225指数当周下跌约7.7%。韩国KOSPI指数也遭受了重大损失。在11月20日的交易中，日本和韩国股市跌幅均超过5%。

MSCI亚太地区（不含日本）综合指数当周下跌约8%，创下自新冠疫情暴发以来的最差表现。

欧洲股市跌幅稍小，但同样显著。泛欧STOXX Europe 600指数本周收跌约5.7%。 德国DAX指数、英国富时100指数及其他主要股指也面临下行压力。

在欧洲，抛售潮不仅限于科技公司。投资者还抛售了工业企业、银行以及业务依赖全球经济增长的公司的股票。

亚洲和欧洲股市的状况表明，全球金融市场之间的联系是多么紧密。 即使下跌的导火索是美国科技公司，但向其供应设备、原材料、能源或资金的其他国家企业也会迅速感受到其影响。

为何科技股暴跌波及银行、工业和能源行业

11月这轮下跌的一个特点在于，其影响逐渐波及到了那些并非直接从事人工智能研发的公司。

11月20日，在股价下跌的美国大型企业中，包括银行、工业设备制造商、能源企业以及金融平台。

例如，作为全球最大的建筑和工业设备制造商之一，卡特彼勒（Caterpillar）的股价上周五下跌了约5%。该公司还为数据中心提供电力生产和备用设备。

卡特彼勒股价的下跌表明，投资者不仅开始重新评估人工智能开发商的前景，也开始重新评估那些通过建设该技术基础设施获利的公司。

银行股也面临压力。11月20日，摩根大通（JPMorgan Chase）股价下跌约3%。市场开始考量经济增长放缓、信贷可能收紧以及部分借款人财务状况恶化的风险。

抛售潮还波及了与加密货币相关的公司。随着比特币跌破6万美元大关，Coinbase、Strategy和Robinhood的股价单日跌幅介于6%至近10%之间。

这成为投资者削减高风险投资的更广泛趋势的一部分。当市场同步下跌时，大型基金甚至可能抛售相对稳健的资产，以减少杠杆率、满足保证金要求或增加现金储备。

大宗商品市场的波动也成为另一个影响因素。广泛应用于电网和数据中心的铜价，经历了自2025年4月以来最剧烈的周跌幅。

黄金价格也出现下跌，尽管它传统上被视为避险资产。11月20日，其现货价格下跌2.81%，至每金衡盎司约3520美元。

通胀与美联储决策如何加剧了跌势

美国联邦储备委员会的货币政策是导致11月市场暴跌的另一个因素。在过去几年里，投资者曾预计，通胀的下降将使美国央行能够逐步放松货币政策。 然而，2026年通胀压力依然存在，美联储官员开始释放需要进一步加息的信号。

美联储理事会成员丽莎·库克表示，当前的利率水平不足以抑制通胀。市场开始预期，在12月8日至9日的会议上，利率将再次上调0.25个百分点。

高利率给股市带来了额外压力。企业借贷、偿还债务和为新项目融资的成本均有所上升。这对科技行业尤为重要，因为该行业企业估值的很大一部分取决于预期的未来收益。

与此同时，债券收益率的上升使其成为比股票更具吸引力的替代选择。投资者可以通过债务工具获得收益，而无需承担像在股市中那样高的风险。

然而，在市场暴跌期间，却出现了相反的走势：美国国债的需求增加，其收益率则有所下降。 11月20日，美国十年期国债收益率下降了约10个基点，降至4.95%。这表明，投资者正在买入政府债券，以寻求对冲股市下跌的避险。

因此，金融市场同时对两大威胁作出了反应：通胀居高不下以及经济可能放缓。

对于美联储而言，这种情况使其面临艰难抉择。进一步加息虽有助于抑制物价，但同时会加重企业及金融市场的负担；反之，过早放松货币政策则可能导致通胀压力卷土重来。

投资者如何应对市场暴跌，以及恐慌指数为何急剧攀升

抛售的规模不仅可通过股指下跌来衡量，还可通过投资者情绪的变化来评估。 波动率指数VIX（常被称为华尔街恐慌指数）便是主要指标之一。该指数反映了基于期权价格计算的标普500指数预期波动率。

11月20日收盘时，VIX指数升至35.89点——这是自2025年4月关税风波以来的最高水平。而一周前，该指数仅为19.3点左右。

VIX指数的上涨意味着市场参与者预期股价将出现更大幅度的波动，并愿意支付更高成本来保护自己的投资。 与此同时，交易量也急剧增加。11月20日，美国股市成交量约为252亿股，而此前20个交易日的日均成交量为195亿股。

此次下跌波及了绝大多数公司。 在纽约证券交易所，股价下跌的股票数量几乎是上涨股票数量的四倍。在纳斯达克，近4000家公司股价下跌，而上涨的公司不足1000家。

与此同时，大型投资公司已开始物色机会，以收购价格下跌的资产。

路透社11月22日的报道中，分析师指出，部分市场指标已接近历史上股价反弹前的水平。不过，他们也提醒不要过早断言市场崩盘已经结束。

股市暴跌会演变为全球金融危机吗

全球股市一周内下跌8%至10%，并不一定意味着全球金融危机的开始。然而，11月抛售潮的规模迫使投资者将当前局势与以往的金融动荡时期进行比较。

在2008年危机期间，主要问题是银行因抵押贷款及相关金融工具而遭受的损失。这些问题迅速蔓延至信贷、银行间结算和实体经济。

2020年，股市暴跌是由新冠疫情、企业停工、国际运输受限以及经济活动急剧萎缩所引发的。

2026年11月的形势则有所不同。当前不稳定的主要来源在于科技行业前景的重新评估、融资成本的上升以及对企业未来盈利能力的担忧。

不过，对更广泛经济而言，风险依然存在。其中之一是人工智能领域的投资可能缩减。如果科技公司开始调整建设数据中心或采购设备的计划，这不仅会影响芯片制造商。

建筑公司、电气设备制造商、能源供应商以及工业材料供应商都可能面临订单减少的情况。这反过来又可能影响就业和经济增长速度。

第二项风险与金融领域相关。如果股价下跌伴随着债务偿还问题——尤其是对于那些依靠贷款进行大规模扩张的公司——局势可能会超出普通股市调整的范畴。

第三个风险是美国货币政策进一步收紧。新一轮加息将增加债务偿还成本，并可能恶化各国企业的融资环境。

与此同时，截至11月23日，尚无充分依据表明世界已面临2008年那样的危机。部分金融市场指标的表现仍远比股指平稳得多。 美国国债和主要货币的波动率尚未达到此前的高点。这是股市暴跌与席卷整个金融体系的危机之间的重要区别。

然而，若抛售潮进一步蔓延至债券市场、银行出现流动性问题，或企业投资出现大规模缩减，局势可能会发生重大变化。

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