乌克兰与世界银行签署了三项总金额为6.76亿美元的融资协议，旨在扩大“5-7-9%优惠贷款”计划的覆盖范围，并推出新的优惠住房贷款项目“єОселя”， 乌克兰经济与环境部通报称。

根据协议的第一部分，乌克兰将从国际复兴开发银行（IBRD）获得5亿美元贷款，用于第三次扩大“可持续、包容且生态平衡的企业” （RISE）计划的第三次扩展，该计划将持续至2028年10月31日，并为至少2万家微型、小型和中型企业提供“5-7-9%”利率贷款，重点支持农业、农产品加工及相关行业。

另外两项总额为1.76亿美元的协议——包括世界银行国际复兴开发银行（IBRD）提供的1.06亿美元贷款，以及由世界银行国际复兴开发银行（IBRD）和国际开发协会（IDA）共同提供的7000万美元赠款——旨在启动“可持续、 公平且可负担的住房贷款”项目（REACH）。利用这笔资金，在 “єОселі”计划下，将启动一项新的独立优惠抵押贷款子计划，主要面向国内流离失所者和退伍军人，该计划将与现行计划条款并行运作，并由“乌克兰住房金融”股份有限公司负责实施。

乌克兰经济与环境部通报了这一消息。

2026年11月26日星期四，在乌克兰政府的推动下，世界银行向乌克兰国家预算拨付了4.5亿美元。 这笔资金将用于两个方向：中小企业发展以及国家重建项目的筹备。在乌克兰履行了既定条件并向世界银行确认了成果后，该笔资金才得以拨付。

2025年，乌克兰41.6%的人口生活在贫困线以下，而一年前这一比例为37%。自全面战争爆发以来，贫困率实际上翻了一番。上述数据由世界银行提供。

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