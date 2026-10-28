在美国华盛顿，世界银行预测，2026年全球大宗商品价格将上涨23%。据Channel NewsAsia报道，原因包括能源价格上涨、中东战争导致海运货物运输受阻、经由黑海的粮食供应出现问题，以及对包括黄金在内的避险资产的强劲需求。

《Commodity Markets Outlook》报告指出，今年石油、天然气、食品和金属价格大幅上涨。世界银行认为，若中东冲突升级且俄罗斯石油基础设施持续受损，局势可能恶化。

能源和食品价格上涨

根据该行评估，2026年全球能源价格上涨32%，达到自俄罗斯这一侵略国于2022年入侵乌克兰以来的最高水平。中东战争期间，全球石油库存减少，预计全球石油供应将下降5.2%。若不计2020年全球经济衰退，这将是40年来最大降幅。

预计2026年布伦特原油平均价格将为每桶92美元。与此同时，全球石油需求将下降2.5%，这将是继2020年疫情冲击和1980年石油危机之后第三大降幅。

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由于俄罗斯针对乌克兰的军事行动导致黑海粮食装运中断，预计2026年食品原材料价格将上涨逾10%。2027年价格可能再上涨逾7%，两年累计涨幅将接近18%。

对通胀和贫困国家的风险

世界银行预计，2027年总体大宗商品价格指数将下降7%。然而，包括预测中自1950年以来最强的厄尔尼诺影响在内的新冲击，可能使食品价格维持高位并加剧通胀。

在不利情景下，若出现创纪录的厄尔尼诺、经由黑海的粮食装运再次中断、中东局势升级以及俄罗斯石油基础设施进一步受损，食品价格可能比基准预测高出12%。该行警告称，这可能引发一场类似于2010年代初使逾4000万人进一步跌破极端贫困线的粮食危机。

预计金属价格将上涨25%并创下新高，贵金属价值将上涨40%。该行将此归因于供应中断、对可再生能源、电动汽车和数据中心的投资，以及在地缘政治和政治不确定性背景下对避险资产的需求。

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