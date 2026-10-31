坦桑尼亚和安哥拉同意通过赞比亚和刚果民主共和国修建一条铁路线，连接印度洋和大西洋的运输走廊。坦桑尼亚总统萨米娅·苏卢胡·哈桑宣布了这一消息，Nation Kenya报道。

连接洛比托与达累斯萨拉姆

安哥拉的本格拉铁路计划与通往坦桑尼亚达累斯萨拉姆港的坦赞铁路TAZARA相连。这将把大西洋沿岸的洛比托走廊与通往印度洋的中央走廊连接起来。

哈桑周四向记者介绍了这项倡议，但未说明其实施时间表。

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现有线路的现代化改造

2025年，中国与赞比亚和坦桑尼亚签署了一项价值14亿美元的协议，以现代化改造TAZARA。中国在20世纪70年代为这条铁路提供资金，以促进铜出口和燃料进口。

本周，意大利建筑公司Webuild表示，该公司赢得了在赞比亚洛比托走廊内建设一段铁路的招标。TAZARA常被视为洛比托走廊的制衡力量；后者获得美国和欧盟支持，从安哥拉经赞比亚延伸至刚果民主共和国。

安哥拉还邀请坦桑尼亚投资洛比托的一座炼油厂。哈桑表示，坦桑尼亚国有企业Tanzania Petroleum Development Corporation正在评估参与该项目合作的可行性。

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