据加拿大统计机构数据，2026年1月至8月，墨西哥与加拿大之间的双边货物贸易额达到344.2亿加元，同比增长18.3%。Mexico News Daily对此进行了报道。

八个月内，墨西哥对加拿大出口额为269.1亿加元，同比增长17.4%。加拿大对墨西哥的出口增长21.4%，至75.1亿加元。墨西哥在双边贸易中的顺差为194.1亿加元。

主要商品

两国贸易商品包括汽车和汽车零部件、电气和电子设备、工业机械、农产品以及金属。

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在上述期间，墨西哥每向加拿大出口1美元，就约有22美元出口至美国。1月至8月，墨西哥向美国市场的出口总额为4193.4亿美元，创下纪录。

关税争端背景下的合作

贸易增长发生在两国与美国贸易关系紧张的背景下。唐纳德·特朗普总统领导的政府对部分墨西哥和加拿大商品加征关税，并于7月宣布不会将美国、墨西哥和加拿大自由贸易协定再延长16年，尽管该协定仍然有效。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆和加拿大总理马克·卡尼于2025年9月启动了2025-2028年墨西哥-加拿大行动计划。该文件 предусматривает贸易便利化、支持商业合作和投资、协调贸易政策、创新，以及在可持续矿产资源开采领域采取共同行动。

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