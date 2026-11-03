新西兰储备银行已注册 Revolut Bank New Zealand，允许该公司在该国提供银行服务。注册后，该行成为新西兰第27家注册银行，Channel NewsAsia报道。

在新西兰市场的业务

Revolut Bank New Zealand 是 Revolut 集团的一部分。其最终母公司是总部位于伦敦的金融科技公司 Revolut Group Holdings。

该公司自2023年7月起作为金融服务提供商在新西兰运营。新西兰储备银行于11月3日宣布该银行完成注册。

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财务表现与评级

根据10月公布的财务报表，Revolut Bank New Zealand 在截至2026年7月31日的七个月内录得税后亏损490万新西兰元。2025年，该行亏损350万新西兰元。

S&P Global Ratings 于11月3日授予该行 BBB+ 的长期发行人信用评级。该机构表示，由于其在新西兰市场的业务仍处于发展初期，Revolut Bank New Zealand 的信用状况弱于该国最大的银行。

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