截至2026年10月23日，乌克兰汽油、柴油和汽车液化石油气的价格

截至2026年10月23日，乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了燃油价格。 上述连锁加油站中，A-95汽油的平均价格约为每升90.60格里夫纳，柴油价格为每升103.87格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一天相比，奥科（Okko）连锁的汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升，达到54.90格里夫纳/升。 在Socar加油站，汽车燃气价格上涨了40科皮/升，达到54.90格里夫纳/升。与此同时，这两家加油站网络的汽油和柴油价格均保持不变。

在KLO加油站网络中，汽车燃气价格上涨了1格里夫纳/升，达到53.90格里夫纳/升，而汽油和柴油的价格则保持不变。 在“乌克兰石油”加油站，柴油和DP+价格均上涨1格里夫纳/升，分别达到101.90格里夫纳/升和103.90格里夫纳/升。该加油站网络的汽油和汽车燃气价格维持在原有水平。

在“BRSM-Nafta”加油站，汽车燃气价格上涨了82科普卡/升，达到50.98格里夫纳/升。 与此同时，A-95汽油和柴油价格保持不变，分别为87.67格里夫纳/升和99.99格里夫纳/升。

在UPG和WOG加油站网络中，所有在售燃油的价格均保持不变。 其中，WOG加油站的汽车燃气价格为55格里夫纳/升，柴油为105.90格里夫纳/升，而DP+为108.90格里夫纳/升。

目前，Socar连锁加油站提供的A-95汽油价格最高，为94.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格同样出现在Socar，为106格里夫纳/升，而优质柴油的价格为109格里夫纳/升。 WOG销售的汽车用液化石油气价格最高，为55格里夫纳/升，而“BRSM-Nafta”的该类燃料价格最低，为50.98格里夫纳/升。

需要提醒的是，受欧洲供应短缺影响，乌克兰的浆果价格正在上涨。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格已出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

关注我们在