10月26日，乌克兰燃油价格发生变动：汽油和柴油价格

截至2026年10月26日，乌克兰最大的加油站连锁企业已更新了燃油价格。 上述加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.74格里夫纳，柴油价格为每升103.98格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。 与前一天相比，“BRSM-Nafta”加油站网络的A-95汽油每升上涨了20科皮亚克，柴油每升上涨了16科皮亚克。 与此同时，汽车用液化气价格下降了1.30格里夫纳/升。在“乌克兰石油”加油站网络中，汽车用液化气价格上涨了1格里夫纳/升。在WOG加油站，柴油和DP+的价格均上涨了1格里夫纳/升。

目前，Socar加油站网络提供的A-95汽油价格最高，为94.90格里夫纳/升。 普通柴油的最高价格出现在WOG加油站——106.90格里夫纳/升，而优质柴油的价格为109.90格里夫纳/升。 最贵的汽车用液化石油气同样由WOG销售——56.90格里夫纳/升，而该类燃料的最低价格则由“BRSM-Nafta”保持——50.99格里夫纳/升。

在2026年9月26日至10月26日期间，所有列入统计的加油站连锁网络的燃油价格均有所上涨。 其中，汽车用液化石油气涨幅最大，每升上涨了8-12格里夫纳。涨幅最大的是WOG加油站网络，其价格从44.90格里夫纳/升上涨至56.90格里夫纳/升，即上涨了12格里夫纳/升。 Socar的售价从45.50格里夫纳/升涨至56.50格里夫纳/升，Oкко从45.50格里夫纳/升涨至56.50格里夫纳/升，KLO则从44.90格里夫纳/升涨至54.90格里夫纳/升。 在“乌克兰石油”公司，汽油价格从42.90格里夫纳/升上涨至52.90格里夫纳/升， 在UPG从43.90涨至52.90，而在“BRSM-Nafta”则从42.63涨至50.99格里夫纳/升。

与此同时，A-95汽油当月价格变动幅度较小。在Okko、Socar和“乌克兰石油”公司，其价格保持不变；而在UPG，价格上涨了1格里夫纳/升， 在KLO上涨了2格里夫纳/升，在WOG上涨了90科佩克/升，而在“BRSM-Nafta”则上涨了2.30格里夫纳/升。 在所列加油站网络中，有四家提高了A-95+高级汽油的价格：UPG上涨1格里夫纳/升，“乌克兰石油”上涨3格里夫纳/升，WOG上涨1.30格里夫纳/升， 而在KLO则上涨了3.60格里夫纳/升。

柴油价格在所有加油站网络中也均有所上涨。普通柴油涨幅最大的是WOG——从100.90格里夫纳/升涨至106.90格里夫纳/升。

A-100汽油在各加油站网络中价格也出现上涨：WOG从99.90格里夫纳/升涨至102.90格里夫纳/升， 在KLO——从99.90格里夫纳/升涨至101.90格里夫纳/升，在UPG——从99.90格里夫纳/升涨至100.90格里夫纳/升。

截至2026年10月22日，乌克兰最大的加油站连锁企业已调整燃油价格。 A-95汽油的平均价格约为每升90.60格里夫纳，柴油为每升104.28格里夫纳，而部分加油站的柴油价格高达109格里夫纳。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

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