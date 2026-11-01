来自刚果民主共和国的难民穆巴拉马·阿黛尔居住在肯尼亚北部图尔卡纳县的卡库马难民营，她发展了一项裁缝业务。她表示，该企业直接雇用了约28名难民社区成员。阿黛尔还开办了一所裁缝学校，目前有超过27名学生在学习，Nation Kenya报道。

从一台机器到生产

阿黛尔于2019年来到卡库马，在资源有限和工作机会匮乏的情况下努力养活10个孩子。2020年，在Covid-19疫情期间，她成为约300名在Don Bosco技术学院接受职业培训的女性难民之一。此后两年间，她与该项目的其他参与者一起缝制防护口罩。

2023年，阿黛尔存下5万先令，购买了一台缝纫机，并租下一个小场地作为工作室。六个月内，她雇用了一名助手，之后将设备数量从一台增加到13台工业缝纫机。她的公司Peace House Innovations Limited生产连衣裙、男装、校服、床上用品、帽子、笔记本电脑包和枕头。

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培训与扩张计划

这位企业家主要在卡库马和内罗毕销售商品，并出口部分产品。为寻找买家，她与丈夫使用Instagram、Facebook和WhatsApp。阿黛尔称，她从当地一家银行获得了140万先令贷款，但这笔资金不足以用于计划中的扩张，且每月还款额为10万先令。

她列举的困难包括销售市场有限、营地居民购买力低、材料涨价以及电力开支。她表示，裁缝业务每月至少带来7万先令收入。此外，阿黛尔还为营地居民开办了一所计算机学院，64名学生在那里学习基础数字技能。

阿黛尔是“女性领导力、机会获取、赋权与保护”项目的受益人。联合国妇女署在日本政府支持下，在卡库马和卡洛贝耶伊定居点实施该项目。根据国际金融公司的数据，营地中从事创业的女性占7%，男性占23%。

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