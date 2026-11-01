西澳大利亚州南部曼吉马普的企业主和工作人员呼吁取消打工度假签证项目的限制。他们认为，减少第二年和第三年签证延期的次数，可能使当地场所和农场失去所需劳动力，澳大利亚广播公司新闻报道。

企业对背包客的依赖

酒吧老板保罗·福勒表示，背包客占其员工总数的70%以上。他说，该场所每年要更换50至80名这类员工，没有他们就没有劳动力。在宣布变更前，福勒在邻近的彭伯顿购买了另一家酒吧，并计划由背包客为其配备人员。

曼吉马普位于珀斯以南290公里处，是地区旅游和农业中心。联邦政府8月决定放缓签证申请审理，受到农业和地区社区的批评。西澳大利亚州州长罗杰·库克曾请求联邦移民部长托尼·伯克重新审议这些限制。

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工作人员的担忧

澳大利亚内政部表示，缩减措施旨在确保该项目的长期可持续性。该部门还表示，将与各行业合作，以便它们能够获得所需劳动力。

意大利人罗伯托·斯帕多托来到曼吉马普从事农场工作，在那里采摘牛油果和西兰花，以满足签证要求。完成88天此类工作并获得签证延期后，他开始与伴侣朱莉娅·科伦坡共同管理福勒的酒吧。这对在该地区生活约四年的伴侣原本计划在澳大利亚定居。

意大利人瓦莱里·卡斯托在苗圃工作后开始担任厨师。她表示，即将到来的变化正使她的一些熟人放弃前往澳大利亚，因为数个月的农场工作可能很艰难，而且签证延期并无保障。彭伯顿农民加文·布斯还称，一名法国女工得知必须参加抽签、竞争签证第三年5,000个名额后，离开了澳大利亚。

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