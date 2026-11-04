德国金属和电气工业在未来两到三年内可能再失去30万个工作岗位。雇主协会Gesamtmetall主席奥利弗·灿德尔发出这一警告，阿纳多卢通讯社报道。

雇主预测

灿德尔表示，过去七年中，这些行业已经削减了35万个工作岗位。据他估计，这每年使经济损失420亿欧元的增加值。

新的裁员可能使就业人数从约370万人降至340万人，年度增加值损失还可能达到约350亿欧元。灿德尔表示，这将是自1990年德国统一以来该行业最低的就业水平。

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制造商面临的压力和工资争议

据《图片报》报道，德国制造商正面临来自更廉价中国产品的竞争、高昂的劳动力和能源成本、官僚主义以及美国关税。IG Metall工会还指出了管理层的失误，尤其是汽车公司管理人员的失误。

这一警告是在薪酬争议的背景下发出的。IG Metall要求加薪5%，工会代表呼吁举行警告性罢工。工会认为雇主提出的到2028年底将薪酬提高1.8%的提议不足，予以拒绝。灿德尔称，许多公司的处境是灾难性的，并表示工会的要求可能危及更多工作岗位。

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