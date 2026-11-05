在沙特阿拉伯，社会保险总组织（GOSI）允许已停止运营并退出沙特市场的企业申请核销100%的未偿社会保险债务。为此，这些企业必须符合已批准的要求，Asharq Al-Awsat报道。

该倡议旨在帮助此类公司解决累积的财务义务、结清未完成事项，并完成规则规定的停止运营程序。据该媒体报道，GOSI已通知公司和企业有关商业服务的变化，其中包括债务核销机制。

解决义务问题

GOSI评估认为，这一做法将有助于解决已不再在市场上运营的企业所承担的财务和行政义务。它还可能减轻企业所有者的负担，使其能够理顺财务事务，并避免旧有义务按照现行规则成为未来重返商业活动的障碍。

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这些变化是GOSI面向雇主和企业的更广泛服务更新计划的一部分。相关措施的推出考虑了官员与商界代表在商会参与下举行会议期间收到的建议。

数字服务和支付

该组织还在更新企业注册、终止经营和维护所有权数据等服务。这些变化宣称的目标是消除反复出现的技术问题、改善数字服务并加快业务处理。

雇主可通过GOSI Business应用程序将超过3万沙特里亚尔、约合8000美元的款项分多次支付。更新还包括说明涉及工伤的申请以及与系统参与者有关的业务被拒绝的原因。用户将通过GOSI Business和Tawakkalna获知申请已收到、获批准、退回或被拒绝的信息。

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