在新加坡，娘惹菜餐厅 Kokoyo Nyonya Delights 将于2026年11月2日停止营业。该品牌最后一家门店位于后港广场（Hougang Mall）四楼的美食广场。

亏损与销售额下滑

据Channel NewsAsia报道，25岁的共同业主欧内斯特·昂估计，自2月以来累计亏损约5万新元。他表示，该餐厅的销售额约下降了一半，自9月以来经营尤其困难。

昂将美食广场客流减少归因于商场翻新以及其他楼层新餐饮店的出现。该场所的月租为1.1万新元，因此销售额下降使实现盈亏平衡变得困难。

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Kokoyo于2024年在实龙岗中心地区作为独立餐厅开业，随后迁至Jelita Mall，并于2026年2月迁至Hougang Mall。菜单包括蓝蝶豆花椰浆饭、黑果鸡和牛肉仁当。欧内斯特·昂从祖母那里学会了这些食谱，并以祖母的名义创立了这个品牌。

同一场所的新业态

欧内斯特·昂和同为共同业主的29岁弟弟欧文计划在Kokoyo关闭后，于同一场所开设The Porridge Stall。新餐厅将提供以鸡骨和猪骨熬制高汤的粤式海鲜粥。

兄弟二人决定改变经营理念，因为他们认为粥比娘惹菜更具大众性。欧内斯特·昂表示，商场内有四家售卖椰浆饭的商户，其中包括Kokoyo，但没有专门售卖粥的店铺。The Porridge Stall的开业日期尚未确定；现有租约有效期至2027年2月。

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