新加坡牛车水大厦美食中心的 New Horse Noodles 摊位将不会像此前计划的那样关闭。该店创始人之一、29岁的斯科特·李决定独自继续经营，而他的31岁哥哥特洛伊·李将离开摊位的日常工作，转入软件开发领域，Channel NewsAsia报道。

这对兄弟出售手工制作的客家酿豆腐和马来西亚风味干捞面。他们此前宣布，计划于10月25日关闭摊位——开业仅五个月。当时，斯科特·李解释称，这一决定是因为摊位业主的生活方式不符合他们的预期。

客户反馈改变了决定

有关可能关闭的消息传出后，常客和新顾客都开始来到摊位。他们劝说兄弟二人不要停止营业，提供有关营销和流程优化的建议，并表示愿意协助寻找租金更优惠的场所。

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斯科特·李表示，宣布关闭后，日销售量最多增加了20份，一些新顾客也再次光临。同时，他称继续营业的决定并非仅仅源于这一增长：他认为 New Horse Noodles 的潜力尚未耗尽。

新的经营模式

该店已经收回了2万新加坡元的初始投资，并且实现盈利，尽管斯科特·李因月利润存在波动而未透露具体金额。此前，兄弟二人每周工作约70小时，但更高效的流程使情况得以改善。

斯科特·李雇用了一名员工，负责给酿豆腐的食材填馅、煮面和清洁。他本人仍将制作酱料并腌制肉类。该摊位今后将每周营业六天——从周六至周四，营业时间为09:00至14:00。每周五，斯科特·李将进行准备工作并改进食谱。

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