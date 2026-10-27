财富：2026年美国商学院申请数量下降25%

2026年，美国商科硕士项目的申请数量下降了25%，这是近十年来最大幅度的下滑。研究生管理入学委员会公布了这一数据，《财富》报道。此次下滑终结了申请数量连续两年的增长。

经济不确定性影响申请者的选择

经济变化，包括对衰退的担忧、人员缩减以及劳动力市场的变化，影响了90%受访商科项目的申请数量。73%的受访者表示，这一因素产生了显著或中等影响，是所分析原因中比例最高的一项。

签证政策变化和地缘政治紧张局势也在影响需求。根据《财富》的评估，经济不确定性促使潜在学生更加仔细地评估获得另一个学位的成本。

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MBA需求也在下降

全球三分之二的全日制MBA项目报告申请数量减少，其总数同比下降13%。与此同时，在录取候选人不足40%的最具选拔性的项目中，降幅为9%。在录取率超过85%的项目中，申请数量下降了21%。

在被称为M7的七所美国顶尖商学院中，约90%的2025届求职毕业生获得了工作邀请。接受工作邀请者在这些学校中每一所的基本工资中位数均至少为17.5万美元。与此同时，顶尖MBA项目的学习费用在某些情况下超过30万美元。

根据GMAC夏季对雇主进行的调查，三分之一的雇主表示正用人工智能替代初级职位空缺。在约600名调查参与者中，超过一半为《财富》100强或《财富》500强榜单中的公司招聘员工。

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