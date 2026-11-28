位于美国印第安纳州、成立于1914年的联合忠诚银行（United Fidelity Bank）已停止运营。这是过去两年中美国银行业规模最大的破产案。

监管机构认定，该银行极有可能无法履行其财务义务。联邦存款保险公司（FDIC）被任命为该机构的临时接管人。United Fidelity Bank的资产和存款已移交至另一家美国银行——First Citizens，后者已同意接管这些资产和存款。

截至9月底，United Fidelity Bank的资产约为59亿美元，存款总额达54亿美元。

据FDIC估算，该银行的关闭将使存款保险基金损失约18.3亿美元。

美国上次发生此规模的破产事件是在2024年4月，当时Republic First Bank停止运营。

目前建议United Fidelity Bank的客户继续使用惯常的分行。待银行系统整合完成后，将向客户通报服务方面的变更。

据彭博社报道，美国联邦存款保险公司（FDIC）于11月27日（周五）宣布了该银行的关闭决定。

此前，LIV高尔夫巡回赛已在美国新泽西州法院启动破产程序，并计划清算业务，而非启动新的LIV 2.0赛季。

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