在台灣，以開計程車為主要收入來源的司機平均每月淨收入去年增長20.4%，達到32,465新台幣。司機平均每月總收入為55,788新台幣，較2023年增長14.4%。

扣除營運成本後，淨收入增加了5,508新台幣。超過76%的全職計程車司機接入了調度服務，較上一次調查結果提高了7.4個百分點。

通過平台預訂的訂單更多

近80%的行程通過線上平台、無線電或衛星調度服務預訂。直接在街頭尋找乘客的司機比例首次降至40%。台灣交通部的研究結果由《台北時報》報導。

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每天工作至少八小時的司機平均每月總收入為62,822新台幣，淨收入為37,403新台幣。這分別比所有以此為主業的計程車司機平均水平高出7,034新台幣和4,938新台幣。

多用途計程車占比上升

去年年底，台灣共有92,768輛計程車，比上一次研究時增加1,114輛，約增長1.2%。其中，36,023輛、即車隊近40%，為多用途計程車。其司機平均休假天數更多，但在工作日完成更多行程並行駛更長距離。他們的平均每月總收入達到59,528新台幣。

該部每兩年進行一次計程車業務調查。3月至6月，該部調查了去年年底仍在營運的業者，並獲得9,861份有效回覆；回覆率為33%。

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