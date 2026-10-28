乌克兰从捐助方获得了超过4亿美元用于医疗卫生改革

在世界银行“通过改革和效率投资实现卫生系统转型”（THRIVE）项目的框架下，乌克兰国家预算一般基金已收到4.045亿美元。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基和乌克兰财政部于10月28日通报了这一消息。该计划已筹集的资金总额已达7.017亿美元。

该融资方案包括日本政府提供的3.045亿美元优惠支持（通过“ADVANCE Ukraine”专项基金）以及国际开发协会提供的1亿美元贷款（作为SPUR计划的一部分）。 在乌克兰完成一系列改革指标后，资金已通过“成果导向型计划（Program-for-Results）”机制拨付，具体包括：扩大针对高血压患者的“可负担药品”计划， 提高按诊断相关组（DRG）支付的比例、优化医院网络以及为医疗机构配备太阳能发电设备。该项目由乌克兰卫生部负责实施。

来源：UNN。

在比利时布鲁塞尔，欧盟正准备说服加拿大和英国加大对乌克兰的支持力度，以缩减乌克兰2027年预计将达700亿欧元的融资缺口。

国际货币基金组织（IMF）评估了乌克兰至2029年的资金缺口。根据国际货币基金组织的初步评估，乌克兰可能面临总额约540亿美元的外部融资缺口。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基在国际货币基金组织和世界银行年度会议期间举行的部长级圆桌会议上发言时表示，仅2027年，该国对外预算融资需求就超过520亿美元。

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