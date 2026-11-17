“乌克兰铁路公司”已在Prozorro.Prozori系统上将首批非核心及闲置房地产资产挂出进行电子拍卖。 具体而言，此次拍卖标的包括位于基洛沃格勒州的“阿达巴斯基采石场”资产，以及分布于全国各地区的其他若干房产。

该公司早在9月与房地产市场代表会面时就宣布了大规模出售非核心资产的计划，当时向潜在买家展示了25处资产。 在市场表现出兴趣后，专家们对资产价值进行了独立评估，并全面完成了待售标的的准备工作。

总体而言，作为成本优化计划的一部分，拍卖标的将包括行政及办公楼、仓储和生产厂房、商业物业、餐饮场所，以及体育健身中心。 这些资产分布于利沃夫、特尔诺皮尔、文尼察、日托米尔、敖德萨、切尔卡瑟和第聂伯罗彼得罗夫斯克等地区。投资者、开发商及企业代表均可参与拍卖。

乌克兰铁路公司强调，其中部分资产多年来未用于日常运营，但公司仍持续为此支付维护费用。 出售闲置房地产将有助于削减这些开支并筹集额外资金，而新业主则能让这些资产重获新生。

乌克兰铁路公司通过Telegram发布了这一消息。

值得一提的是，“乌克兰铁路”正开通一条通往波兰的新铁路线路，该线路将首次将日托米尔和卢茨克与霍姆连接起来。

乌克兰铁路股份公司为其车队新增了六节乌克兰制造的新型客车车厢，这些车厢将编入哈尔科夫—普热梅希尔线路的列车中运行。

乌克兰铁路公司调整了部分城际列车的时刻表。

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