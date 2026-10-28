《塞浦路斯邮报》报道，联合利华预计，由于与美国和以色列同伊朗的战争相关的成本上升，2026年第四季度及整个2027年的提价速度将加快。

联合利华首席执行官费尔南多·费尔南德斯表示，2027年的平均价格水平将高于2026年。他称，公司正在加快价格调整，因为对成本状况有了更清晰的了解，但力求在销售量与定价之间保持平衡。

季度业绩

第三季度，联合利华基础销售额增长5.2%，超过分析师4.8%的共识预期。销售量增长2.9%，价格上涨2.3%。

公司维持2026年销售额和盈利能力预测，并预计下半年基础销售额将增长约5%。联合利华还预测，全年销售量将至少增长3%，而此前预计增长约3%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

据该报报道，联合利华今年已经能够在不损害销售量的情况下，将部分原材料成本上涨转嫁给消费者。同时，第三季度的销量增长慢于第二季度，尤其是受食品业务影响。

其他制造商的反应

可口可乐、宝洁、雀巢和利洁时也表示，2027年存在进一步提价的风险。宝洁尤其警告称，原材料、能源和运输成本上升可能会影响其年度利润。

联合利华股价周三下跌3.4%。该公司继续将重心转向美容和个人护理领域：费尔南德斯此前同意剥离联合利华食品业务，并将其与美国香料制造商麦考密克合并。

关注我们在