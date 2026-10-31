乌克兰就工业园区的发展前景及吸引投资问题进行了讨论

乌克兰共注册了130个工业园区，但实际运营的仅有40多个。吸引外资仍是该行业发展的主要难题之一。

10月30日在乌克兰新闻社（Ukrinform）举行的“乌克兰工业园区：投资与工业重建”圆桌会议上，与会者就这一问题进行了讨论。

根据活动期间公布的数据，2026年第一季度工业园区的总投资额为451.8亿格里夫纳。

与此同时，外资占比仍较低——约为3%。与会者指出，战争风险和投资保护不足是吸引资本的主要障碍。

与会者还关注了基础设施方面的问题。具体而言，仅有46%的工业园区通电，40%的工业园区通水。

在讨论中，乌克兰国家游说者协会代表奥列克西·舍夫丘克表示，工业园区应成为战后乌克兰新经济模式的支柱之一。

据他介绍，该协会正与团队共同制定立法建议，提交给政府及最高拉达的相关委员会。这些建议旨在加强对外资的保护，并简化吸引国际资本的流程。

建议的改革措施包括：按专业领域划分工业园区，包括生态、能源、数字和科技园区，以及专门用于生产两用产品的独立场地。

舍夫丘克还主张建立国际投资者保护机制，特别是允许使用外国仲裁，并提出了“4×4”税收模式。 该模式设想设立为期四年的过渡期，在此期间税率每年逐步提高四个百分点。

此外，他还特别强调了设立工业园区运营机构的重要性，该机构将为外国公司提供从法律、会计服务到物流、保险及人力资源支持等全方位服务。

“一个运营商。一个窗口。一套简明易懂的市场准入机制，”舍夫丘克解释道。

他还指出，吸引投资的另一项重要条件是军事风险保险，该保险应涵盖生产设施受损、设备损失以及经济活动中断等情况。

此外，谢夫丘克还提议组织一场国际投资路演，向海外投资者展示乌克兰工业园区的发展潜力。 在目标指标方面，他提出在2027至2028年间，特定边境地区的年度投资增长率应达到25%。

工业园区的发展被视为恢复乌克兰工业、创建新生产基地以及吸引经济投资的重要方向之一。与此同时，谢夫丘克提出的立法修订方案仍需进一步完善和通过。

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来源：

会议——乌克兰工业园区：投资与工业重建

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乌克兰经济与环境部已决定向两个工业园区提供总额近5600万格里夫纳的国家激励资金。

乌克兰在“乌克兰制造”计划框架内，已开始受理2026年工业园区国家激励政策的申请。

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