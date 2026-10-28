2026年10月28日，乌克兰最高拉达通过了旨在加强打击金融欺诈的第16013号法案。该法案规定，将对利用银行账户和支付工具参与非法活动的行为追究刑事责任。

此次立法修订涉及所谓的“代办人”——即那些将自己的银行账户或支付卡交给他人用于进行非法金融交易的人。

对此类行为，规定处以5 100至17 000格里夫纳的罚款。

此外，还针对“中间人”——即组织非法获取、购买、保管、转让或销售他人支付工具的人员——规定了专门的法律责任。

他们将面临最高17万格里夫纳的罚款或最长四年的监禁。

若再次实施此类行为或以有组织团伙形式实施，刑罚可高达六年有期徒刑。

此次立法修订旨在加强打击金融欺诈力度，不仅追究非法骗局组织者的责任，还将追究那些银行账户和银行卡被用于进行可疑交易的人员的责任。

需要指出的是，乌克兰最高拉达已原则上支持第15262号法案，该法案规定2027年银行所得税的加征税率将维持在50%的水平。该法案已通过一读。

挪威将一名来自特尔诺皮尔州的银行前员工引渡至乌克兰，该男子涉嫌侵吞该金融机构客户资金约100万格里夫纳。该男子已被列入国际通缉名单。

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