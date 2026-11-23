截至2026年11月23日，多家大型加油站连锁企业再次下调了燃油价格。A-95汽油的平均价格为每升84.84格里夫纳，柴油为99.64格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与11月22日相比，UPG连锁的普通柴油和优质柴油每升降价1格里夫纳。 在奥科（Okko）加油站，汽车用液化石油气每升降价2格里夫纳，其余种类燃油每升降价1格里夫纳。

在WOG加油站，A-95、A-95+汽油、优质柴油和A-100汽油价格均下调了1格里夫纳/升。 在“BRSM-Nafta”加油站网络中，汽车用液化石油气每升上涨了几科皮克，而A-95汽油和柴油则每升下跌了几科皮克。

在KLO加油站，A-95、A-92和A-100汽油价格均下调2格里夫纳/升。普通柴油和优质柴油价格下调3格里夫纳/升。 在“乌克兰石油”加油站，A-92汽油和柴油每升降价2格里夫纳，而A-95汽油每升降价3格里夫纳。

各加油站网络中，A-95汽油的最低价格出现在“乌克兰石油”——79.90格里夫纳/升。该种燃油价格最高的是Socar——89.90格里夫纳/升。 在当前销售的柴油中，“乌克兰石油”的售价最低，为98.90格里夫纳/升。Socar的普通柴油价格最高，为104格里夫纳/升。

Socar的汽车用液化石油气价格最高，为64.90格里夫纳/升。表格中最低价格为“BRSM-Nafta”的59.99格里夫纳/升。

过去一周，乌克兰洋葱的出厂价格平均上涨了12%。目前，农民以每公斤10至16格里夫纳的价格出售该蔬菜。

与此同时，乌克兰温室黄瓜价格大幅上涨。

乌克兰温室番茄的价格持续上涨。目前，商家以每公斤50–75格里夫纳的价格出售该蔬菜，比上周结束时平均上涨了14%。

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