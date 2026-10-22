在布鲁塞尔，倡导组织“开放网络运动”（Movement for an Open Web）向欧盟委员会和英国竞争与市场管理局（CMA）提出请求。该组织成员包括数字出版商和广告商。该组织要求暂时暂停Meta Platforms的新商业条款，这些条款将于10月30日生效。

向监管机构投诉

据Channel NewsAsia报道，“开放网络运动”已向欧盟委员会和CMA提交投诉，并要求采取临时措施。该组织认为，新条款可能赋予Meta不受限制地使用企业数字内容以提供基于人工智能服务的权利。

“开放网络运动”联合创始人蒂姆·考恩表示，许多公司实际上没有Meta服务的替代选择。他表示，这些条款可能迫使企业放弃对数字内容的权利，且无法选择退出。他还推测，Meta可能能够从几乎所有网站收集数据，用于开发将与内容所有者竞争的人工智能服务。

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Meta与CMA的立场

Meta不同意这项投诉。该公司一名代表表示，其整合的有关网络爬取的条款仅适用于广告和商业产品，并未改变Meta使用网络爬虫的方式。该代表称，内容所有者仍可通过robots.txt文件指定其设置，此次更新并未赋予Meta凌驾于这些设置之上的新权利。

CMA表示，其于周三与Meta会面，以获取有关新商业条款的更多信息。该监管机构称，这是一个重要问题，并表示在作出进一步决定前，正与该公司进行紧急讨论。欧盟委员会未回应置评请求。此前，欧洲出版商理事会以及德国协会BDZV和MVFP也提出过类似担忧。

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