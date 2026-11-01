由于气候变化以及对更轻盈葡萄酒风格的需求不断增长，澳大利亚亨特谷的酒庄正日益从气候较凉爽的奥兰治地区采购葡萄。澳大利亚广播公司新闻对此进行了报道。

罗斯和德里斯·麦克唐纳夫妇在亨特谷生产有机葡萄酒长达20年，并于2020年初搬到新南威尔士州中西部地区的奥兰治。Macquariedale Organic Wines的所有者罗斯·麦克唐纳表示，如今在奥兰治可以成功种植设拉子和赤霞珠。

来自较凉爽地区的葡萄

奥兰治被视为凉爽气候葡萄酒产区，因为其葡萄园位于海拔600米至1390米之间。该地区拥有80多个葡萄园，面积约1100公顷。当地种植的部分葡萄已经被用于在亨特谷酿造葡萄酒。

麦克唐纳表示，在较炎热的地区很难生产轻盈风格的葡萄酒。他估计，亨特谷酒庄加工的葡萄中，目前约有一半是在谷地以外种植的。葡萄还来自希尔托普斯地区、扬周边地区以及雪山另一侧的地区。

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亨特谷葡萄酒与旅游协会首席执行官珍妮·柯兰指出，若当地收成减少，获得其他地区的葡萄可提高酒庄的韧性。她表示，生产商正面临更大的天气波动，包括更强的降雨、更长时间的高温期以及季节性条件的变化。

标签与黑皮诺需求

Wine Australia的规定要求，如要在标签上标注某个地区，至少85%的葡萄必须来自该地区。同时，亨特谷酒庄的直销点可以销售主要由奥兰治葡萄酿制的葡萄酒，前提是其标签未标注为亨特谷葡萄酒。

新南威尔士州葡萄酒协会称，由于生活方式变化、出口市场形势、生活成本压力以及消费者口味变化，葡萄酒消费总体下降。该协会执行董事马修·杰索普表示，需求正从浓郁的红葡萄酒转向黑皮诺和白葡萄酒，包括霞多丽。

根据Wine Australia最新的收获报告，今年奥兰治加工了343吨黑皮诺，价值约73万美元。亨特谷的这一数字为69吨，价值约7.1万美元。

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