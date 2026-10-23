日本制造业在10月的增长放缓至七个月来的最低水平。初步S&P Global日本制造业采购经理人指数（PMI）从9月的54.1点降至53.3点，Channel NewsAsia报道。

指数高于50点意味着活动扩张，低于该水平则意味着活动收缩。因此，该国制造业继续增长，但增速有所放缓。

订单与产出

日本商品生产商的新订单以自3月以来最弱的速度增长。与此同时，工业产出也录得自3月以来最小的增幅。

日本私营部门新出口业务的增长放缓至四个月低点。10月工厂就业人数以温和速度增长，而制造商增加了采购活动。这导致购入资源库存出现近四年来最大幅度的累积。

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服务业支撑整体活动

服务业活动略有增强：初步S&P Global日本服务业PMI商业活动指数从51.3点升至52.0点。调查显示，该行业商业活动增长更强，销售增长也更快。

S&P Global Flash日本综合PMI产出指数维持在52.3点。这意味着私营部门活动连续第19个月扩张。S&P Global Market Intelligence经济学家乌萨马·巴蒂指出，10月整体商业活动增长与前一个月持平，但仍弱于年初以来的平均水平。

与此同时，私营部门新订单流入以三个月来最慢的速度增长，新增就业放缓至14个月低点。由于原材料和劳动力成本上涨，投入成本通胀略有加快。企业继续提高出厂价格，但其涨幅为四个月来最低。

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